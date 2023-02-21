Міністерство закордонних справ України опублікувало доволі однозначний твіт, який адресовано Міжнародному олімпійському комітету.

Варте уваги Олімпіада вже "тонула в крові" через росіян: історичні уроки, які варто нагадати МОК

"Україна не допустить використання спорту проти людства та для легітимізації війни. Будь-яка участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 призведе до бойкоту з боку України та міжнародної коаліції", – заявили в МЗС України.

Перед тим деякі країни написали лист в МОК з вимогою не лише не допускати Росію до участі в Олімпіаді-2024, але й не допускати самих росіян. Лист підписали уряди 34 держав, в тому числі Франція – організатор Олімпійських ігор 2024.

Окрім того, МЗС України опублікувало ще один твіт з тегом #BoycottRussianSport. У ньому вони наводять приклад, як російські спортсмени регулярно беруть участь у заходах на підтримку російського режиму та війни проти України.

"Олімпійська місія має бути про хоробрість, доброту та натхнення. Російська так звана "олімпійська місія" про мародерів, вбивства та зґвалтування", – заявили в МЗС України.

Там вони навели приклад російського бійця змішаних єдиноборств Владіміра Мінєєва, який тепер воює в складі російських окупаційних військ в Україні.