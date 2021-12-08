6 матчів – 6 перемог: Ліверпуль переписав історію виступів англійських клубів у Лізі чемпіонів

Ліверпуль провів яскравий груповий раунд Ліги чемпіонів. Команда Юргена Клоппа написала нову сторінку у книзі виступів англійських клубів у єврокубках.

Непереможна команда Клоппа

Ліверпуль на мажорній ноті завершив для себе груповий раунд Ліги чемпіонів. Англійський клуб зумів відігратись із 1:0 у грі з Міланом та перемогти.

До речі Мілан вилетів з Ліги чемпіонів після поразки Ліверпулю: відеоогляд матчу

Кривдниками голкіпера "россонері" став Мохаммед Салах та Дівок Орігі – 1:2. Ліверпуль відсвяткував свою шосту перемогу поспіль у шести матчах групи Ліги чемпіонів.

Такий неймовірний виступ дозволив "мерсісайдцям" увійти в історію турніру. Ліверпуль став першим англійським клубом, якому вдалось перемогти в усіх матчах групового раунду Ліги чемпіонів.

Ліверпуль із 100-відсотковим показником пробився у плей-офф. Підопічні Юргена Клоппа випередили найближчого конкурента, яким було Атлетіко, аж на 11 очок. Статистика забитих та пропущених склала 17:6.

Результати матчів Ліверпуля у групі В

Ліверпуль – Мілан 3:2

– Мілан 3:2 Порту – Ліверпуль 1:5

1:5 Атлетіко – Ліверпуль 2:3

2:3 Ліверпуль – Атлетіко – 2:0

– Атлетіко – 2:0 Ліверпуль – Порту 2:0

– Порту 2:0 Мілан – Ліверпуль 1:2

. Із групи В у Лігу Європи попрямувало Порту, а Мілан став невдахою – останнє 4 місце та виліт із єврокубків.