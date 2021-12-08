Непереможна команда Клоппа
Ліверпуль на мажорній ноті завершив для себе груповий раунд Ліги чемпіонів. Англійський клуб зумів відігратись із 1:0 у грі з Міланом та перемогти.
До речі Мілан вилетів з Ліги чемпіонів після поразки Ліверпулю: відеоогляд матчу
Кривдниками голкіпера "россонері" став Мохаммед Салах та Дівок Орігі – 1:2. Ліверпуль відсвяткував свою шосту перемогу поспіль у шести матчах групи Ліги чемпіонів.
Такий неймовірний виступ дозволив "мерсісайдцям" увійти в історію турніру. Ліверпуль став першим англійським клубом, якому вдалось перемогти в усіх матчах групового раунду Ліги чемпіонів.
Ліверпуль із 100-відсотковим показником пробився у плей-офф. Підопічні Юргена Клоппа випередили найближчого конкурента, яким було Атлетіко, аж на 11 очок. Статистика забитих та пропущених склала 17:6.
Результати матчів Ліверпуля у групі В
- Ліверпуль – Мілан 3:2
- Порту – Ліверпуль 1:5
- Атлетіко – Ліверпуль 2:3
- Ліверпуль – Атлетіко – 2:0
- Ліверпуль – Порту 2:0
- Мілан – Ліверпуль 1:2