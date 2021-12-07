Мілан – Ліверпуль 1:2

Голи: Томорі, 29 – Салах, 36, Орігі, 55

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Перед останнім туром у групі B, яку виграв Ліверпуль, на другу путівку у плей-офф претендували відразу три клуби – Порту, Мілан та Атлетіко.

Якщо "дракони" та "матрацники" могли визначити сильнішого в очній грі, то Мілану довелося протистояти Ліверпулю.

"Червоно-чорних" влаштовувала тільки перемога та осічка Порту в паралельній грі.

Мілан вилетів з єврокубків

Доволі пісний поєдинок на 29-й хвилині освіжив Мілан. "Червоно-чорні" надихнулися голами Чалханоглу та Куадрадо з кутих та ледь не відзначилися таким м'ячем у воротах Ліверпуля.

Після навісу голкіпер Ліверпуля Аліссон зумів відбити м'яч, але Томорі був першим на добиванні та з близької відстані переправив його у ворота.

Відео голу Томорі



Перевага Мілана трималася недовго. Прохід Окслейда-Чемберлена завершився ударом, який відбив Меньян. Проте м'яч у сітку воріт гостей після добивання спрямував Салах.

Відео голу Салаха



Досить швидко у другому таймі Ліверпуль вийшов вперед. Томорі помилився під пресингом та віддав м'яч Мане. Сенегалець потужно пробив, але Меньян відбив м'яч. Після цього у воротах Мілана ударом головою відзначився Орігі.

Відео голу Орігі



Після пропущеного голу Мілан не знайшов, що запропонувати Ліверпулю. Команда Юргена Клоппа спокійно контролювала хід гри та довела матч до логічної перемоги.

Через поразку Мілан вилетів з єврокубків. Італійська команда навіть не змогла вийти в Лігу Європи, адже Атлетіко переграв Порту. Таким чином, окрім Ліверпуля, в 1/8 фіналу вийшов мадридський клуб. У Лігу Європи відправився Порту.