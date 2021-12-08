Непобедимая команда Клоппа
Ливерпуль на мажорной ноте завершил для себя групповой раунд Лиги чемпионов. Английский клуб сумел отыграться с 1:0 в игре с Миланом и победить.
Кстати Милан вылетел из Лиги чемпионов после поражения Ливерпулю: видеообзор матча
Обидчиками голкипера "россонери" стал Мохаммед Салах и Дивок Ориги – 1:2. Ливерпуль отпраздновал свою шестую победу подряд в шести матчах группы Лиги чемпионов.
Такое невероятное выступление позволило "мерсисайдцам" войти в историю турнира. Ливерпуль стал первым английским клубом, которому удалось победить во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов.
Ливерпуль со 100-процентным показателем пробился в плей-офф. Подопечные Юргена Клоппа опередили ближайшего конкурента, которым было Атлетико, аж на 11 очков. Статистика забитых и пропущенных составила 17:6.
Результаты матчей Ливерпуля в группе В
- Ливерпуль – Милан 3:2
- Порту – Ливерпуль 1: 5
- Атлетико – Ливерпуль 2:3
- Ливерпуль – Атлетико 2:0
- Ливерпуль – Порту 2:0
- Милан – Ливерпуль 1:2