565 мільйонів від України: призери Олімпіади та Паралімпіади отримали гроші за медалі у Токіо
Джерело:Міністерство фінансів України
Призери Олімпіади та Паралімпіади отримали обіцяні грошові винагороди за здобуті нагороди у Токіо. Держава виплатила українським спортсменам 565,3 мільйона гривень.
Дотримали обіцянку перед спортсменами
Міністерство фінансів України опублікувало звіт про виплати грошових винагород нашим призерам у Токіо. Обіцяні призові були у доларах, але якщо перевести у національну валюту України, то всього на призові було витрачено 565,3 мільйона гривень.
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Важливо, що олімпійці та паралімпійці отримали однакові грошові винагороди. Різниця між золотою та срібною нагородою склала 40 тисяч доларів.
Суми за призові місця
- "золото" – 125 тисяч доларів
- "срібло" – 80 тисяч доларів
- "бронза" – 55 тисяч доларів
Слід нагадати, що вже після завершення усіх змагань у Токіо з'явилась інформація, що спортсмени, які були близькі до п'єдесталу теж отримають гроші. На олімпійців та паралімпійців, які посіли 4 – 6 місця, було виділено 6,4 мільйона гривень.
25 спортсменів, які посіли 4 – 6 місця, та їх тренерів отримали грошові винагороди від держави.
- за 4 місце – 200 тисяч гривень
- за 5 місце – 140 тисяч гривень
- за 6 місце – 100 тисяч гривень
Досягнення українських спортсменів
- На Олімпіаді Україна здобула 19 нагород – одну золоту (приніс Жан Беленюк), 6 срібних та 12 бронзових. Українська збірна стала 44-ю серед 206 країн-учасниць. Також посіла 16-ту сходинку за загальною кількістю здобутих нагород.
- Що не скажеш про Паралімпіаду. Наші спортсмени замкнули топ-6 загального медального заліку. Українці принесли країні 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових нагород. Найбільше під синьо-жовтим прапором медалей здобули плавці та легкоатлети.