565 мільйонів від України: призери Олімпіади та Паралімпіади отримали гроші за медалі у Токіо

14 жовтня 2021 , 08:55
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Призери Олімпіади та Паралімпіади отримали обіцяні грошові винагороди за здобуті нагороди у Токіо. Держава виплатила українським спортсменам 565,3 мільйона гривень.

Дотримали обіцянку перед спортсменами

Міністерство фінансів України опублікувало звіт про виплати грошових винагород нашим призерам у Токіо. Обіцяні призові були у доларах, але якщо перевести у національну валюту України, то всього на призові було витрачено 565,3 мільйона гривень.

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Важливо, що олімпійці та паралімпійці отримали однакові грошові винагороди. Різниця між золотою та срібною нагородою склала 40 тисяч доларів.

Суми за призові місця

  • "золото" –  125 тисяч доларів
  • "срібло" – 80 тисяч доларів
  • "бронза" – 55 тисяч доларів

Слід нагадати, що вже після завершення усіх змагань у Токіо з'явилась інформація, що спортсмени, які були близькі до п'єдесталу теж отримають гроші. На олімпійців та паралімпійців, які посіли 4 – 6 місця, було виділено 6,4 мільйона гривень.

25 спортсменів, які посіли 4 – 6 місця, та їх тренерів отримали грошові винагороди від держави.

  • за 4 місце – 200 тисяч гривень
  • за 5 місце – 140 тисяч гривень
  • за 6 місце – 100 тисяч гривень

Досягнення українських спортсменів

  • На Олімпіаді Україна здобула 19 нагород – одну золоту (приніс Жан Беленюк), 6 срібних та 12 бронзових. Українська збірна стала 44-ю серед 206 країн-учасниць. Також посіла 16-ту сходинку за загальною кількістю здобутих нагород.
  • Що не скажеш про Паралімпіаду. Наші спортсмени замкнули топ-6 загального медального заліку. Українці принесли країні 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових нагород. Найбільше під синьо-жовтим прапором медалей здобули плавці та легкоатлети.
Автор: Софія Кулай