Дотримали обіцянку перед спортсменами

Міністерство фінансів України опублікувало звіт про виплати грошових винагород нашим призерам у Токіо. Обіцяні призові були у доларах, але якщо перевести у національну валюту України, то всього на призові було витрачено 565,3 мільйона гривень.

Варте уваги Незламна: ексклюзив із срібною призеркою Паралімпіади з фехтування Наталією Морквич

Важливо, що олімпійці та паралімпійці отримали однакові грошові винагороди. Різниця між золотою та срібною нагородою склала 40 тисяч доларів.

Суми за призові місця

"золото" – 125 тисяч доларів

"срібло" – 80 тисяч доларів

"бронза" – 55 тисяч доларів

Слід нагадати, що вже після завершення усіх змагань у Токіо з'явилась інформація, що спортсмени, які були близькі до п'єдесталу теж отримають гроші. На олімпійців та паралімпійців, які посіли 4 – 6 місця, було виділено 6,4 мільйона гривень.

25 спортсменів, які посіли 4 – 6 місця, та їх тренерів отримали грошові винагороди від держави.

за 4 місце – 200 тисяч гривень

за 5 місце – 140 тисяч гривень

за 6 місце – 100 тисяч гривень

Досягнення українських спортсменів