В Україні відзначили олімпійців

Українські олімпійці, які зупинились у топ-6, отримають винагороди за свої високі здобутки у Токіо. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про це на черговому засіданні уряду, яке відбулось у середу, 29 вересня.

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25 спортсменів, які посіли 4 – 6 місця, та їх тренерів отримають грошові винагороди від держави.

за 4 місце – 200 тисяч гривень

за 5 місце – 140 тисяч гривень

за 6 місце – 100 тисяч гривень

Окремим напрямком є підтримка спорту великих досягнень. Зокрема, олімпійської збірної України. Ми вважаємо за необхідне підтримати наших олімпійців, які достойно змагалися, але не отримали призові місця. Ті спортсмени, які посіли 4, 5 чи 6 місця в Токіо, також отримають грошову винагороду від держави,

– сказав Шмигаль.

Також Шмигаль додав, що наставникам, які готують наших спортсменів до зимової Олімпіади, буде призначено 12 стипендій у розмірі понад 40 тисяч гривень. Прем'єр-міністр підсумував, що розвиток спорту в Україні є один із важливих завдань влади.