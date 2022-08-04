Вербич відвідав матч Динамо: гравець тепло привітався з колишніми одноклубниками
Джерело:інстаграм Беньяміна Вербича
Київське Динамо обіграло Штурм у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Перед поєдинком у гості до киян завітав колишній динамівець Беньямін Вербич.
Зворушлива зустріч
Беньямін Вербич, який нещодавно перебрався із Динамо у грецький Панатінаїкос, прилетів у польський Лодзь, щоб підтримати вже колишніх одноклубників у матчі проти Штурма. Як бачимо, що словенський легіонер приїхав на фарт.
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Динамо мінімально обіграло австрійський клуб завдяки переможному голу Олександра Караваєва.
Перед виходом на передматчеву розминку Вербич тепло обійнявся з усіма динамівцями. Поява Беньяміна на полі потрапила в об'єктиви камер, а згодом на свою сторінку в інстаграмі словенець поширив у сторіс зустріч із колишніми одноклубниками.
Вербич на матчі Динамо – Штурм / Фото з твітеру BuckarooBanzai
Вербич привітався з динамівцями / Скриншот із інстаграму Беньяміна
Кар'єра Вербича у Динамо
- Лівий вінгер віддав київському клубу три роки. Вербич почав виступати за Динамо з січня 2018 року, перейшовши з Копенгагена (Данія).
- Грав за "біло-синіх" до початку повномасштабної війни проти росії. Після чого виїхав із України заради ігрової практики, яку знайшов у польській Легії. Після закінчення орендної угоди повернувся у Динамо.
- Але вже 29 липня офіційно став гравцем грецького Панатінаїкоса. Вербич допоміг киянам обіграти турецьке Фенербахче та пройти у третє коло кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023.
- Словенський футболіст зворушливо попрощався з Динамо у своєму інстаграмі.