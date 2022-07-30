Мінус ще один легіонер
29 липня Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання колишнього динамівця. Грецький клуб уклав контракт із Беньяміном Вербичем до кінця червня 2025 року.
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Словенець скористався новим правилом ФІФА та покинув достроково покинув Динамо.
У новому сезоні Вербич встиг провести у біло-синій футболці два матчі. Обидва були зіграні у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Беньямін допоміг киянами пройти у третє коло турніру. Якщо у першому матчі Динамо розписало мирову 0:0 з турками, то вже на виїзді здобуло вольову перемогу – 1:2.
Динамо у своїх соцмережах подякувало футболісту за роботу та побажало удачі у новій команді.
Дебютувати у складі нового клубу словенський футболіст може вже 4 серпня. У цей день Панатінаїкос зіграє на виїзді у третьому колі Ліги конференцій проти Славії.
Головне про виступи Вербича у Динамо
- Розпочав свої виступи у складі українського гранда у січні 2018 року, перейшовши із Копенгагена. Через повномасштабну війну був змушений на певний час покинув Динамо заради ігрової практики. Адже чемпіонат України був достроково закінчений. Після оренди у польській Легії повернувся до киян.
- За київський клуб провів 122 поєдинки, у яких забив 37 матчів.
- Разом із "біло-синіми" здобув 5 трофеїв. Одного разу став чемпіоном країни, та по двічі ставав володарем Кубка та Суперкубка України.