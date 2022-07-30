Мінус ще один легіонер

29 липня Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання колишнього динамівця. Грецький клуб уклав контракт із Беньяміном Вербичем до кінця червня 2025 року.

Читайте також Олександр Кучер – новий головний тренер Дніпра-1

Словенець скористався новим правилом ФІФА та покинув достроково покинув Динамо.

У новому сезоні Вербич встиг провести у біло-синій футболці два матчі. Обидва були зіграні у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Беньямін допоміг киянами пройти у третє коло турніру. Якщо у першому матчі Динамо розписало мирову 0:0 з турками, то вже на виїзді здобуло вольову перемогу – 1:2.

Динамо у своїх соцмережах подякувало футболісту за роботу та побажало удачі у новій команді.

Дебютувати у складі нового клубу словенський футболіст може вже 4 серпня. У цей день Панатінаїкос зіграє на виїзді у третьому колі Ліги конференцій проти Славії.

Головне про виступи Вербича у Динамо