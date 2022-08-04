Стає справжнім жахом для суперників

30-річний правий захисник в останній момент з'явився у стартовому складі. На передматчевій розминці Віктор Циганков відчув біль, тому тренерський штаб був змушений робити ротацію в основі, пише 24 канал.

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Замість одного з лідерів атаки команди з перших хвилин заграв Олександр Караваєв. Ця заміна виявилась результативною. Фланговий захисник, який розташувався на полі на позиції вінгера, відкрив рахунок у поєдинку.

На 28-й хвилині Караваєв зловив м'яч на ногу та у дотик прошив сітку воріт Штурма після філігранної передачі від Владислава Дубінчака.

Олександр забиває у другому матчі поспіль в Лізі чемпіонів. У попередньому поєдинку проти Фенербахче гол Караваєв вивів Динамо у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу його м'яч теж став переможним.

Динамо мінімально обіграло Штурм – 1:0.

Відео голу Олександра Караваєва

До слова. Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня. Початок зустрічі о 21:30 за київським часом.