Ганьба продовжується: футболісти чемпіонату Іспанії записали відеозвернення до росіян – відео

Керівництво чемпіонату Іспанії з футболу і далі "заграє" з росіянами. Цього разу футболісти записали відеозвернення до російських вболівальників.

Після початку повномасштабного російського вторгення Росії до України, чимало міжнародних турнірів забрали права на трансляцію в росіян. Але не чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Лігу і далі показують в Росії на Okko.

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Та на цьому в Іспанії вирішили не зупинятися. І для "просування" свого чемпіонату записали відеозвернення футболістів до російських вболівальників. Участь в рекламному ролику взяли Педрі (Барселона), Дарко Брашанац та Чімі Авіла (обоє – Осасуна), Пепе Рейна (Вільярреал) та Іско (Бетіс). І вони закликали дивитися Ла Лігу на російському сервісі Okko.

Не перший ганебний вчинок Ла Ліги та іспанських клубів

Варто відзначити, що це не вперше після початку повномасштабного вторгення росіян, в іспанському футболі влаштовують таке "підлабузництво" до представників країни-агресора. Коли Барселона здобула дострокове чемпіонство, то її гравці теж записали відеозвернення, в якому подякували вболівальникам. У тому числі вони подякували й російським вболівальникам. І заявили, що очікують на зустріч з ними.

В Україні це викликало чимале обурення. Засудили ганебну поведінку як і футбольні клуби, так і спортивні коментатори.

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Та на цьому іспанські клуби та місцевий чемпіонат вирішили не зупинятися. тож і далі продовжили ганьбитися. Тренер Барселони Хаві записав відеозвернення до російського футболіста Арсена Захаряна. І заявив про бажання бачити його в клубі.

Росіянин таки опинився в чемпіонаті Іспанії, але перейшов в іншу команду – Реал Сосьєдад. В цьому клубі вирішили вдати, що вони не бачать особливих проблем у тому, що вони купують російського футболіста з російського чемпіонату (тим самим поповнюючи бюджет цього ж російського клубу, а з самого трансферу будуть сплачені податки в російський бюджет, з якого фінансується війна проти України). Там же вирішили на це відреагувати лише словами, що вони "висловили підтримку Україні ще на початку військової агресії".

Також виявилося, що після початку війни в трансляції матчів чемпіонату Іспанії біля титру рахунків було розміщено прапор України. Однак для трансляції в Росії прапор України вирішили не додавати.