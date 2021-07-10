Помахали кулаками: зважування перед вогняним боєм МакГрегор – Пор'є – відео

У ніч з 10 на 11 липня Конор МакГрегор проведе свій третій бій проти Дастіна Пор'є. Напередодні поєдинку суперники взяли участь у процедурі зважування.

Сили рівні

На UFC 264 у Лас-Вегасі хтось із цих бійців може вийти уперед в історії особистих протистоянь. Напередодні головного поєдинку Конор МакГрегор та Дастін Пор'є показали однакову вагу – 70,8 кілограма.

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Під час дуелі поглядів бійці помахали кулаками один перед один. Епатажнішим знову виявився Конор, але на таку поведінку американець ніяк не зреагував. Глава UFC Дейна Уайт не допустив бійку між МакГрегором та Пор'є.

Відео після зважування

МакГрегор – Пор'є: спекотне протистояння