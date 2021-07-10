Помахали кулаками: зважування перед вогняним боєм МакГрегор – Пор'є – відео
10 липня 2021 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:твітер UFC
У ніч з 10 на 11 липня Конор МакГрегор проведе свій третій бій проти Дастіна Пор'є. Напередодні поєдинку суперники взяли участь у процедурі зважування.
Сили рівні
На UFC 264 у Лас-Вегасі хтось із цих бійців може вийти уперед в історії особистих протистоянь. Напередодні головного поєдинку Конор МакГрегор та Дастін Пор'є показали однакову вагу – 70,8 кілограма.
Це варто побачити Градус напруги перед боєм зростає: МакГрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів – відео
Під час дуелі поглядів бійці помахали кулаками один перед один. Епатажнішим знову виявився Конор, але на таку поведінку американець ніяк не зреагував. Глава UFC Дейна Уайт не допустив бійку між МакГрегором та Пор'є.
Відео після зважування
МакГрегор – Пор'є: спекотне протистояння
- Бійці втретє вийдуть в октагон один проти одного. У першому поєдинку, який відбувся у 2014 році, перемогу святкував МакГрегор. Конор у першому раунді нокаутував суперника.
- Другий бій відбувся взимку 2021 року. Пор'є успішно взяв реванш в ірландця, нокаутувавши закривавленого МакГрегора у другому раунді. Боєць з Ірландії покинув арену лише на милицях. Лікарі заборонили Конору проводити двобої протягом наступних 180 днів. Третій бій між Пор'є та МакГрегором відбудеться з глядачами на трибунах.
- UFC офіційно не називає гонорари бійців. МакГрегор гарантовано заробить 3 мільйони доларів, а також отримає до 60% від продажів платних трансляцій. Натомість гонорар Пор'є – 1 мільйони доларів за бій та 40% від платних трансляцій.
- Загалом ірландець за це протистояння може заробити до 10 мільйонів доларів (з урахуванням спонсорських виплат). Пор'є – близько 3 мільйонів доларів.