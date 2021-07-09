UFC 264 відбудеться в ніч з суботи (10 липня) на неділю в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Бій МакГрегор – Пор'є відбудеться останнім, початок близько 05:00 за київським часом в неділю, 11 липня.

До теми Болюча поразка чи повернення на Олімп: анонс бою Конор МакГрегор – Дастін Пор'є на UFC 264

UFC офіційно не називає гонорари бійців. Однак журналісти порахували приблизні суми, які мають отримати бійці. При цьому ці суми приблизні по причині того, що там чимало буде залежати від продажів трансляції бою.

Водночас МакГрегор отримає втричі більше, аніж його суперник. Хоча Пор'є перший в рейтингу UFC в легкій вазі, а МакГрегор – лише п'ятий.

МакГрегор гарантовано отримає 3 мільйони доларів за бій. Також він отримає до 60% від продажів платних трансляцій. Натомість гонорар Пор'є – 1 мільйони доларів за бій та 40% від платних трансляцій.

Загалом МакГрегор за цей вечір може заробити до 10 мільйонів доларів (з урахуванням спонсорських виплат). Пор'є – близько 3 мільйонів доларів.