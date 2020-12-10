Лічені дні залишилися до моменту, коли британець Ентоні Джошуа зустрінеться у ринзі з Кубратом Пулєвим. На кону поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBF, якими володіє Джошуа.

У четвер, 10-го грудня, боксери провели пресконференцію. За її підсумками боксери зустрілися у дуелі поглядів. Про це повідомляє 24 канал.

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Обидва боксери довго дивилися одне одному у вічі, після чого Пулєв почав хитати головою. Можливо, болгарин вирішив проявити повагу перед чинним чемпіоном.

Зрештою, саме Пулєв першим відвів погляд та зазнав локальної поразки. Втім, дуель пройшла без провокацій та під аккомпанемент взаємної поваги.

Відео дуелі поглядів Джошуа – Пулєв

FACE OFF #JoshuaPulev



WBA Super

IBF

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line this Saturday! pic.twitter.com/xK3xmUmE7M — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2020