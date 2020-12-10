Джошуа та Пулєв провели дуель поглядів: відео
Лічені дні залишилися до моменту, коли британець Ентоні Джошуа зустрінеться у ринзі з Кубратом Пулєвим. На кону поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBF, якими володіє Джошуа.
У четвер, 10-го грудня, боксери провели пресконференцію. За її підсумками боксери зустрілися у дуелі поглядів. Про це повідомляє 24 канал.
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Обидва боксери довго дивилися одне одному у вічі, після чого Пулєв почав хитати головою. Можливо, болгарин вирішив проявити повагу перед чинним чемпіоном.
Зрештою, саме Пулєв першим відвів погляд та зазнав локальної поразки. Втім, дуель пройшла без провокацій та під аккомпанемент взаємної поваги.
Відео дуелі поглядів Джошуа – Пулєв
Що відомо про бій Джошуа – Пулєв?Боксери проведуть бій 12 грудня у Лондоні (Англія). Пулєв – обов'язковий претендент на пояс IBF. Однак Джошуа виставить на кін всі титули. Переможець повинен провести захист поясу WBO проти Олександра Усика.
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