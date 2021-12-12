Зустрівся з міцним кулаком українця: Коммі поїхав у лікарню після бою з Ломаченком
Джерело:твітер Dan Rafael
Василь Ломаченко не дав Річарду Коммі завдати йому першої поразки у 2021 році. Супернику з Гани добряче дісталось від українця.
Наслідки після бою з Ломаченком
Поєдинок для Річарда Коммі минув не без наслідків. Ганський боксер поїхав у лікарню відразу після зустрічі з Ломаченком.
До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
За інформацією з його команди, Річард відправився у госпіталь для того, щоб пройти медичне обстеження у якості запобіжного засобу. Відзначимо, що найскладнішим для ганця був сьомий раунд, коли українець відправив суперника у нокдаун. Після цього удару від Василя було видно, що цей раунд ледь не став останнім для Коммі.
Однак Річард зміг продовжити бій та вистояти усі 12 раундів. Але така стійкість не була винагороджена – перемогу здобув Ломаченка. Для українця ця звитяга стала другою поспіль у 2021 році.
Ломаченко знищив Коммі
- Міг Ломаченко нокаутувати боксера з Гани. Але не став цього робити. Після поєдинку українець прокоментував цей епізод. Василь заявив, що йому стало шкода свого суперника, тому він апелював до команди Коммі, щоб ті зупинили бій. Але вони не стали цього робити. Українцю стало шкода Річарда.
- Український боксер домінував на ринзі, що вилилось для нього у перевагу у суддівських записках.
- Перемогу Ломаченка прокоментував абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос. Австралієць включив українця у список своїх потенційних суперників.
- Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель натякнув, на це протистояння Ломаченка та Камбососа.