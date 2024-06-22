Зустріч аутсайдерів групи "F": онлайн-трансляція матчу Грузія – Чехії на Євро-2024

Збірні Грузії та Чехії відкриють програму другого туру Євро-2024 у суботу, 22 червня. За онлайн-трансляцією матчу можна буде стежити безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поєдинок групи "F" між Грузією та Чехією відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Це буде зустріч двох аутсайдерів квартету, повідомляє 24 Канал.

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Невдалий старт збірних на Євро-2024

Ні Грузія, ні Чехія поки що ще не здобули дебютної перемоги та навіть не набрали очок на Євро-2024 у Німеччині. У першому турі грузинська збірна показала солідну боротьбу у грі проти Туреччини та навіть була близька, аби взяти один бал.

Однак за рахунку 2:1 "хрестоносці" кинулись у ва-банк, коли голкіпер Мамардашвілі прибіг у штрафну суперника. Ризик не був виправданий. Туреччина вибігла у контратаку та вже вразила порожні володіння суперника, встановивши остаточний рахунок зустрічі 3:1.

Чехія ж поступилась у напруженому матчі Португалії 1:2. Команда на чолі із Кріштіану Роналду змогла вирвати три очки лише у компенсований до поєдинку час. Переможний гол оформив Консейсау.

Де дивитись матч

В Україні усі поєдинки Євро-2024 з футболу показує платформа MEGOGO. Початок матчу Грузія – Чехія о 16:00 (за київським часом).

Також цей поєдинок можна буде переглянути на місцевих телеканалах Суспільного.

Текстову онлайн-трансляцію зустрічі сайт 24 Каналу проведе прямо у цій новині.