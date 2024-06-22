Поединок группы "F" между Грузией и Чехией состоится на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Это будет встреча двух аутсайдеров квартета, сообщает 24 Канал.

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Неудачный старт сборных на Евро-2024

Ни Грузия, ни Чехия пока еще не одержали дебютной победы и даже не набрали очков на Евро-2024 в Германии. В первом туре грузинская сборная показала солидную борьбу в игре против Турции и даже была близка, чтобы взять один балл.

Однако при счете 2:1 "крестоносцы" бросились в ва-банк, когда голкипер Мамардашвили прибежал в штрафную соперника. Риск не был оправдан. Турция выбежала в контратаку и уже поразила пустые владения соперника, установив окончательный счет встречи 3:1.

Чехия же уступила в напряженном матче Португалии 1:2. Команда во главе с Криштиану Роналду смогла вырвать три очка только в компенсированное к поединку время. Победный гол оформил Консейсау.

Где смотреть матч

В Украине все поединки Евро-2024 по футболу показывает платформа MEGOGO. Начало матча Грузия – Чехия в 16:00 (по киевскому времени).

Также этот поединок можно будет посмотреть на местных телеканалах Суспільного.

Текстовую онлайн-трансляцию встречи сайт 24 Канала проведет прямо в этой новости.