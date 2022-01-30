Зроби або вмри, – промоутер Усика про те, що означає реванш для Джошуа
Джерело:ютуб-канал BoxOffice
Швидше за все, що реванш проти Ентоні Джошуа стане наступним боєм Олександра Усика. Промоутер українця розповів, що означає цей поєдинок для боксера з Великої Британії.
Красюк: Для нього це останній шанс
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів, яким буде Ентоні Джошуа у реванші. За його словами, фанати побачать зовсім іншого британця, тому українцю прийдеться солідно попрацювати у тренувальному таборі.
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Для британського боксера цей реванш буде боєм під назвою "Зроби або вмри".
Для нього це Do or Die – зроби або вмри. Для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику, то кар'єра Ентоні, м'яко кажучи, не буде мати великих перспектив,
– заявив Красюк.
Промоутер Олександра додав, що британець завдяки успішним поєдинкам має велику спонсорську аудиторію та контракти, які приносять Ентоні чималі гроші.
Усик – Джошуа: коротко про можливий реванш
- Олександр Усик за суддівським рішенням завдав Ентоні Джошуа гіркої поразки у Лондоні.
- Британець не став миритись із фіаско та використав опцією реваншу. Ентоні впевнений, що йому вдасться здобути перемогу у другому поєдинку.
- Друге протистояння може відбутись теж у Великій Британії. Реванш є першим пріоритетом у планах українського боксера. Про це заявляв промоутер українця Олександр Красюк.
- Міг у цю дуель втрутитись інший британець Тайсон Ф'юрі, але Джошуа не захотів брати відступні, щоб відтермінувати бій з Усиком.
- Промоутер Джошуа розповів, коли його клієнт розпочне тренувальний табір у підготовці до бою з Олександром.
- Менеджер Ф'юрі несподівано зазначив, що реванш у разі потреби буде перенесений на декілька тижнів.