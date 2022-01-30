Зроби або вмри, – промоутер Усика про те, що означає реванш для Джошуа

Швидше за все, що реванш проти Ентоні Джошуа стане наступним боєм Олександра Усика. Промоутер українця розповів, що означає цей поєдинок для боксера з Великої Британії.

Красюк: Для нього це останній шанс

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів, яким буде Ентоні Джошуа у реванші. За його словами, фанати побачать зовсім іншого британця, тому українцю прийдеться солідно попрацювати у тренувальному таборі.

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Для британського боксера цей реванш буде боєм під назвою "Зроби або вмри".

Для нього це Do or Die – зроби або вмри. Для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику, то кар'єра Ентоні, м'яко кажучи, не буде мати великих перспектив,

– заявив Красюк.

Промоутер Олександра додав, що британець завдяки успішним поєдинкам має велику спонсорську аудиторію та контракти, які приносять Ентоні чималі гроші.

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