Пункт призначення – пекло: зрадник України очолив спортивну федерацію Московської області
Колишній український спортсмен вирішив перейти на сторону зла та розвивати тамтешній спорт. Зрадник України відомий своїми абсурдними історіями.
Російський шахіст Сергій Карякін став президентом Федерації шахів Московської області. Та навіть тамтешні поціновувачі спорту не оцінили такий вчинок зрадника України, пише 24 канал посилаючись на росЗМІ.
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Об'єкт для насмішок
Сергій Карякін був єдиним кандидатом на пост президента Федерації шахів Московської області. Зрозуміло, що його обрали одноголосно. Та от навіть російські вболівальники не в захваті від призначення на посаду зрадника України. Інтернет-користувачі кепкують з Карякіна, пророкуючи йому шлях до Державної Думи Росії. Коментатори вкидали образи на адресу шахіста та виборчу систему, такі як: "НалиZав", "Гросмейстеролиз", "Вибори одного кандидата – радянська розробка" та інші.
Дурнуваті вчинки Сергія Карякіна
- Колишній чемпіон світу з шахів народився у Сімферополі. Карякін у 2009-му році відмовився від українського громадянства на користь російського.
- Ексукраїнець – Z-патріот. В одному зі своїх інтерв'ю він заявив, що війна проти України завершиться перемогою Росії, тому що "у нас немає вибору", викликавши глузування в мережі.
- Карякіну не звикати до кепкувань у свою сторону. Раніше він називав Володимира Путіна чудовим стратегом та заявляв про мрію сісти з президентом Росії за шахівницю. Карякіна пророковано після цього висміяли.
- Шахіст минулого року завітав до окупованого Росією Донецька, де заявив, що тамтешнє населення має асоціювати себе з країною-агресоркою.
- Також Карякін називає підтримку війни в Україні справжнім виявом російського патріотизму.