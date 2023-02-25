Российский шахматист Сергей Карякин стал президентом Федерации шахмат Московской области. Но даже тамошние ценители спорта не оценили такой поступок предателя Украины. 24 канал ссылаясь на росСМИ.

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Объект для насмешек

Сергей Карякин был единственным кандидатом на пост президента Федерации шахмат Московской области. Понятно, что его избрали единогласно. Но даже российские болельщики не в восторге от назначения на должность предателя Украины. Интернет-пользователи насмехаются над Карякином, предсказывая ему путь в Государственную Думу России. Комментаторы вбрасывали образы в адрес шахматиста и избирательную систему, такие как: "НалиZав", "Гросмейстеролиз", "Выборы одного кандидата – советская разработка" и другие.

Глупые поступки Сергея Карякина