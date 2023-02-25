Російський шахіст Сергій Карякін став президентом Федерації шахів Московської області. Та навіть тамтешні поціновувачі спорту не оцінили такий вчинок зрадника України, пише 24 канал посилаючись на росЗМІ.

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Об'єкт для насмішок

Сергій Карякін був єдиним кандидатом на пост президента Федерації шахів Московської області. Зрозуміло, що його обрали одноголосно. Та от навіть російські вболівальники не в захваті від призначення на посаду зрадника України. Інтернет-користувачі кепкують з Карякіна, пророкуючи йому шлях до Державної Думи Росії. Коментатори вкидали образи на адресу шахіста та виборчу систему, такі як: "НалиZав", "Гросмейстеролиз", "Вибори одного кандидата – радянська розробка" та інші.

Дурнуваті вчинки Сергія Карякіна