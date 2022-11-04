Секретна зброя України: Зозуля зустрівся із Пташкою з "Азовсталі"

Український футболіст Роман Зозуля провів зустріч із українською захисницею Катериною Поліщук, відомою на псевдо "Пташка". Волонтер поділився світлинами цієї події.

Колишній гравець збірної України Роман Зозуля під час військової агресії Росії призупинив свою футбольну кар’єру. Зірковий футболіст присвятив весь свій час волонтерській діяльності.

Читайте також Динамо вшанувало пам'ять загиблого героя України та фаната клубу Рубцова: зворушливе фото

Нещодавно Роман опублікував в інстаграм спільні фото із легендарною захисницею "Азовсталі" Катериною Поліщук та дружиною захисника "Азовсталі" Ольгою Андріановою.

"Сьогодні до Мадриду з робочим візитом прилетіла незламна Пташка. Провели міні-тусовку "пернатих" - Пташки і Зозулі. А якщо серйозно, то на зустрічі із захисницею "Азовсталі" Катериною Поліщук та дружиною захисника "Азовсталі", представницею Асоціації родин захисників "Азовсталі" Ольгою Андріановою говорили про війну, полон і плани на майбутнє, серед яких основний пункт - звільнення усіх захисників Маріуполя.

Це просто неймовірні жінки з дійсно сталевим стержнем і світлою енергетикою. Захоплююсь і дякую за вашу титанічну роботу. Вірю, що усі наші герої повернуться додому", - написав Зозуля.

Що відомо про захисницю