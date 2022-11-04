Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля во время военной агрессии России приостановил свою футбольную карьеру. Звездный футболист посвятил свое время волонтерской деятельности.

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Недавно Роман опубликовал в инстаграмме общие фото с легендарной защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук и женой защитника "Азовстали" Ольгой Андриановой.

"Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несгибаемая Пташка. Провели мини-тусовку "пернатых" - Пташки и Зозули. А если серьезно, то на встрече с защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук и женой защитника "Азовстали", представительницей Ассоциации семей защитников Азовстали" Ольгой Андриановой говорили о войне, плене и планах на будущее, среди которых основной пункт - освобождение всех защитников Мариуполя.

Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой", - написал Зозуля.

Что известно о защитнице