Олексій Рубцов – фанат київського Динамо, який загинув за Україну під час бойового завдання. Герой країни та уболівальник тепер оберігатиме Україну із неба.

До теми У боях за Україну загинув фанат Динамо Олексій Рубцов

Пам'ять про героя буде жити вічно

Після матчу частина команди вшанувала пам'ять загиблого воїна, який у мирні часи їздив із Динамо на поєдинки, які відбувались не лише в Україні, а й за кордоном.

"Біло-сині" зробили спільне фото з банером, який був присвячений загиблому захиснику країни. На плакаті була написана потужна фраза: "Бути воїном – жити вічно".

І справді, адже герой назавжди буде жити у нашій пам'яті.

На жаль, Динамо не змогло потішити своїх уболівальників, які служать на передовій. Кияни закінчили груповий раунд Ліги Європи на останньому 4-му місці, не здобувши жодної перемоги. Підопічні Мірчі Луческу спромоглись набрати лише один бал у матчі проти АЕКа з Ларнаки (3:3).

Матч проти Фенербахче став останнім для Динамо у цьогорічному розіграші єврокубків.