Це перша зустріч для команд з жовтня 2021 року. Онлайн-трансляцію матчу ви можете переглянути на сайті 24 каналу.

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Зворушливе виконання гімну

Перед грою українська захисниця Катерина Поліщук ("Пташка") зворушливо виконала гімн України.

Відео виконання гімну

Нагадаємо, що Катерина брала участь у героїчній обороні Маріуполя. Вона запам'яталася своїм співом на "Азовсталі". На весні мережею поширювалось відео на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".

21 вересня її повернули з російського полону.

Що відомо про захисницю