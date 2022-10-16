Це перша зустріч для команд з жовтня 2021 року. Онлайн-трансляцію матчу ви можете переглянути на сайті 24 каналу.
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Зворушливе виконання гімну
Перед грою українська захисниця Катерина Поліщук ("Пташка") зворушливо виконала гімн України.
Відео виконання гімну
Нагадаємо, що Катерина брала участь у героїчній обороні Маріуполя. Вона запам'яталася своїм співом на "Азовсталі". На весні мережею поширювалось відео на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".
21 вересня її повернули з російського полону.
Що відомо про захисницю
- Катерина родом з Тернопільщини. Вона навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні. Тому спів – це її покликання.
- "Пташка" пише музику та вірші, а також грала у Тернопільському народному драматичному театрі-студії.