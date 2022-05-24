Зозуля тепло зустрівся з пораненими українськими військовими у Мадриді

Колишній форвард збірної України не лише фізично допомагає армії із далекої Іспанії, а й морально підтримує наших військових. Роман Зозуля зустрівся з бійцями, які прилетіли у Мадрид на лікування та реабілітацію.

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Я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом. Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій,

– написав футболіст.

Зозуля допомагає більше, ніж будь-хто інший

Футболіст, який виступає в іспанському чемпіонаті, підтримує та допомагає українській армії вже восьмий рік. З того часу, коли на Донбасі розпочались бойові дії. Навіть відстань не заваджає Зозулі бути одним із найбільш активних у цьому плані спортсменів.

Роман закупив для земляків автомобілі швидкої допомоги, надсилав гуманітарну допомогу.

Також Зозуля активно допомагає військових із транспортом. Роман дарував броньовані автомобілі та мотоцикли для ЗСУ. Мотоцикли футболіст передавав вже неодноразово.

Гравець Фуенлабради разом із іншим українським футболістом, який виступав за бельгійський Гент, Романом Безусом передали свої іменні футболки з автографами на аукціон. Усі виручені кошти пішли на потреби України.

Вже у Мадриді Зозуля разом із голкіпером Реала Андрієм Луніним зустрілись із українськими біженцями, які через війну були змушені покинути рідні домівки та перебратись у столицю Іспанії.

Нещодавно футболіст виставив унікальний презент від наших захисників – бойову тактичну сорочку військового "Азов Дніпро". На ній є автографи усіх бійців цього підрозділу.

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Сьогодні вночі до Мадриду прилетіли українські Герої на лікування та реабілітацію. Так, як я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом. Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій.

З вашим днем, люди зі сталі! Слава Героям! Слава морській піхоті!