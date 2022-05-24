Зозуля тепло зустрівся з пораненими українськими військовими у Мадриді
Джерело:фейсбук Романа Зозулі
Український футболіст Роман Зозуля не втомлюється допомагати армії. Колишній гравець Дніпра зустрівся з нашими бійцями в Іспанії.
Зозуля: Я великий фанат наших захисників
Колишній форвард збірної України не лише фізично допомагає армії із далекої Іспанії, а й морально підтримує наших військових. Роман Зозуля зустрівся з бійцями, які прилетіли у Мадрид на лікування та реабілітацію.
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Я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом. Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій,
– написав футболіст.
Зозуля допомагає більше, ніж будь-хто інший
- Футболіст, який виступає в іспанському чемпіонаті, підтримує та допомагає українській армії вже восьмий рік. З того часу, коли на Донбасі розпочались бойові дії. Навіть відстань не заваджає Зозулі бути одним із найбільш активних у цьому плані спортсменів.
- Роман закупив для земляків автомобілі швидкої допомоги, надсилав гуманітарну допомогу.
- Також Зозуля активно допомагає військових із транспортом. Роман дарував броньовані автомобілі та мотоцикли для ЗСУ. Мотоцикли футболіст передавав вже неодноразово.
- Гравець Фуенлабради разом із іншим українським футболістом, який виступав за бельгійський Гент, Романом Безусом передали свої іменні футболки з автографами на аукціон. Усі виручені кошти пішли на потреби України.
- Вже у Мадриді Зозуля разом із голкіпером Реала Андрієм Луніним зустрілись із українськими біженцями, які через війну були змушені покинути рідні домівки та перебратись у столицю Іспанії.
- Нещодавно футболіст виставив унікальний презент від наших захисників – бойову тактичну сорочку військового "Азов Дніпро". На ній є автографи усіх бійців цього підрозділу.
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Сьогодні вночі до Мадриду прилетіли українські Герої на лікування та реабілітацію. Так, як я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом.
Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій.