Зоря зіграє матч з Колосом без глядачів на трибунах

У неділю, 24 жовтня, луганська Зоря зіграє проти Колоса матч чемпіонату України. Однак цю гру вболівальники зможуть переглянути лише по телебаченню чи онлайн. Глядачів на трибуни не пустять.

Зоря на своєму сайті офіційно повідомила, що матч проти Колоса в Запоріжжі на "Славутич Арені" відбудеться без уболівальників. Офіційна причина – у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Важливо! На ранок 22 жовтня у Запорізькій області зареєстровано 131 590 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За 21 жовтня в області зареєстровано 1388 нових випадків захворювання. Запоріжжя перебуває у "червоній" зоні карантинних обмежень.

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Відтак переглянути матч Зоря – Колос можна буде по телебаченні чи онлайн. Транслюватиме матч канал УНІАН. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Колос буде доступна і на сайті Спорт 24. Гра розпочнеться в неділю, 24 жовтня, о 19:30.