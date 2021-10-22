Заря на своем сайте официально сообщила, что матч против Колоса в Запорожье на "Славутич Арене" состоится без болельщиков. Официальная причина – в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Важно! На утро 22 октября в Запорожской области зарегистрированы 131 590 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За 21 октября в области зарегистрированы 1 388 новых случаев заболевания. Запорожье находится в "красной" зоне карантинных ограничений.

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Поэтому посмотреть матч Заря – Колос можно будет по телевидению или онлайн. Транслировать матч будет канал УНИАН. Онлайн-трансляция матча Заря – Колос будет доступна и на сайте Спорт 24. Игра начнется в воскресенье, 24 октября, в 19:30.