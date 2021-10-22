Зоря на своєму сайті офіційно повідомила, що матч проти Колоса в Запоріжжі на "Славутич Арені" відбудеться без уболівальників. Офіційна причина – у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.
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Відтак переглянути матч Зоря – Колос можна буде по телебаченні чи онлайн. Транслюватиме матч канал УНІАН. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Колос буде доступна і на сайті Спорт 24. Гра розпочнеться в неділю, 24 жовтня, о 19:30.