Зоря на своєму сайті офіційно повідомила, що матч проти Колоса в Запоріжжі на "Славутич Арені" відбудеться без уболівальників. Офіційна причина – у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Важливо! На ранок 22 жовтня у Запорізькій області зареєстровано 131 590 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За 21 жовтня в області зареєстровано 1388 нових випадків захворювання. Запоріжжя перебуває у "червоній" зоні карантинних обмежень.

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Відтак переглянути матч Зоря – Колос можна буде по телебаченні чи онлайн. Транслюватиме матч канал УНІАН. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Колос буде доступна і на сайті Спорт 24. Гра розпочнеться в неділю, 24 жовтня, о 19:30.