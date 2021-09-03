Зоря визначилась із заявкою на груповий раунд Ліги конференцій

Луганська Зоря опублікувала заявку команди на матчі групового раунду Ліги конференцій. У список потрапили 53 футболісти.

Заявка Зорі

Луганський клуб не зумів пройти кваліфікацію Ліги Європи та вилетів у групу Лігу конференцій. Зоря визначилась із футболістами, які зможуть допомогти команді у груповому раунді нового турніру.

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У заявку Зорі потрапили 23 футболісти, серед яких чотири голкіпери. Два гравці включені за списком Б.

Воротарі: Микита Шевченко, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Дмитро Мацапура (за списком Б)

Микита Шевченко, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Дмитро Мацапура (за списком Б) Захисники: Денис Фаворов, Максим Імереков, Леовіжілду, Ігор Снурніцин, Віталій Вернидуб

Денис Фаворов, Максим Імереков, Леовіжілду, Ігор Снурніцин, Віталій Вернидуб Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина

Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина Нападники: Олександр Гладкий, Артем Громов, Раймонд Овусу-Фрімпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеді, Данило Алефіренко (за списком Б)

Нагадаємо, що з кваліфікації Ліги Європи Зоря вилетіла від австрійського Рапіда. У групі Ліги конференцій на команду Віктора Скрипника чекають поєдинки проти Роми (Італія), ЦСКА (Болгарія) та Буді-Глімта (Норвегія).

Календар матчів Зорі у Лізі конференцій