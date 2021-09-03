Заявка Зари

Луганский клуб не сумел пройти квалификацию Лиги Европы и вылетел в группу Лигу конференций. Заря определился с футболистами, которые смогут помочь команде в групповом раунде нового турнира.

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В заявку Зари попали 23 футболиста, среди которых четыре голкипера. Два игрока включены по списку Б.

  • Вратари: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Дмитрий Мацапура (по списку Б)
  • Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Леовижилду, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб
  • Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаєв, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина
  • Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Раймонд Овусу-Фримпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеди, Даниил Алефиренко (по списку Б)

Напомним, что из квалификации Лиги Европы Заря вылетела от австрийского Рапида. В группе Лиги конференций на команду Виктора Скрипника ждут поединки против Ромы (Италия), ЦСКА (Болгария) и Буде-Глимта (Норвегия).

Календарь матчей Зари в Лиге конференций

  • 16 сентября, 22: 00. Буде-Глимт – Заря
  • 30 сентября, 19:45. Заря – Рома
  • 21 октября, 22: 00. ЦСКА София – Заря
  • 4 ноября, 19:45. Заря – ЦСКА София
  • 25 ноября, 22:00. Рома – Заря
  • 9 декабря, 19:45. Заря – Буде-Глимт