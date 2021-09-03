Заявка Зорі
Луганський клуб не зумів пройти кваліфікацію Ліги Європи та вилетів у групу Лігу конференцій. Зоря визначилась із футболістами, які зможуть допомогти команді у груповому раунді нового турніру.
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У заявку Зорі потрапили 23 футболісти, серед яких чотири голкіпери. Два гравці включені за списком Б.
- Воротарі: Микита Шевченко, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Дмитро Мацапура (за списком Б)
- Захисники: Денис Фаворов, Максим Імереков, Леовіжілду, Ігор Снурніцин, Віталій Вернидуб
- Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина
- Нападники: Олександр Гладкий, Артем Громов, Раймонд Овусу-Фрімпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеді, Данило Алефіренко (за списком Б)
Нагадаємо, що з кваліфікації Ліги Європи Зоря вилетіла від австрійського Рапіда. У групі Ліги конференцій на команду Віктора Скрипника чекають поєдинки проти Роми (Італія), ЦСКА (Болгарія) та Буді-Глімта (Норвегія).
Календар матчів Зорі у Лізі конференцій
- 16 вересня, 22:00. Буде-Глімт – Зоря
- 30 вересня, 19:45. Зоря – Рома
- 21 жовтня, 22:00. ЦСКА Софія – Зоря
- 4 листопада, 19:45. Зоря – ЦСКА Софія
- 25 листопада, 22:00. Рома – Зоря
- 9 грудня, 19:45. Зоря – Буде-Глімт