В остаточну заявку "оранжево-чорних" увійшли травмовані Жуніор Мораес і Анатолій Трубін. Перший шість місяців пропускає через розрив хрестоподібних зв'язок, а кіпер в серпні отримав розрив колінного меніска.

Дивіться також Динамо – аутсайдер, а Шахтар – андердог: шанси в українських клубів вийти з групи Ліги чемпіонів

Заявка Шахтаря на Лігу чемпіонів

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов

Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 11. Марлос, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка

Нападники: 9. Дентіньо, 10. Жуніор Мораес, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо.

По списку Б також заявлені: 12. Тимур Пузанков, 81. Анатолій Трубін, 8. Маркос Антоніо, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 25. Георгій Судаков.

На груповому етапі ЛЧ Шахтар зустрінеться із Реалом, Інтером та Шерифом. Саме з молдаванами на виїзді "гірники" стартують 15 вересня.