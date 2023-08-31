В стилі бразильця "Зубастика": Антюх майстерно зрівняв рахунок у протистоянні зі Славією
Луганська Зоря зуміла шокувати чеську Славію забивши два голи та зрівнявши рахунок за сумою двох матчів. Вінгер Денис Антюх виправдав довіру тренера та відзначився результативним ударом.
Перший матч суперників у Празі завершився перемогою чеської команди з рахунком 2:0. Щоб відігравати гандикап луганцям потрібно було забивати мінімум два голи, повідомляє 24 Канал.
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Яке ж здивування було у гравців та тренерів Славії, коли Даниїл Алефіренко на 32-й хвилині зустрічі забив перший гол. Проте на цьому луганці не зупинилися.
На 41-й хвилині першого тайму завдяки пресингу на власній половині поля Вантух відібрав м'яч у футболіста гостей та віддав на Антюха. Вінгер Зорі здійснив прохід своїм лівим флангом та з гострого кута влучив у сітку воріт Славії. Таким чином, луганці зрівняли рахунок у протистоянні – 2:2. Цей гол нагадав голи бразильця "Зубастика" Роналдо, який феєрив у складі Барси та Реала.
Відео голу Антюха