Багаторічний лідер "Шахтаря" бразилець Тайсон міг опинитися у складі "Челсі". Лондонський клуб активно цікавився Тайсоном, який в Україні встиг пограти за "Шахтар" і "Металіст".

Про інтерес "Челсі" до Тайсона розповів колишній спортивний директор "Металіста" Євген Красніков. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Тайсон вирішив покинути "Шахтар"

Красніков в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" розповів, що "Челсі" цікавився Тайсоном та Вілліаном. Лондонці відмовилися купувати бразильців, хоча згодом Вілліан таки став гравцем "синіх".

По Тайсону були розмови, був інтерес "Челсі". Я так зрозумів, що "Челсі" більше схилявся до Вілліана. Не потрапив ні той, ні той, а потім вже через "Анжи" Вілліан потрапив у "Челсі",

– розповів Красніков.

Тайсон може грати в будь-якій команді світу

Красніков, який обіймав пост віцепрезидента "Динамо", переконаний, що Тайсон може підсилити будь-яку команду світу.

На думку футбольного функціонера, Тайсон – гравець топ-рівня.

"Тайсон може грати в будь-якій команді світу, навіть зараз – у 32 роки. Він у швидкості не втратив, набрався досвіду. Тайсон непоганий хлопець, не гуляка. Для мене він – топ", – підсумував Красніков.