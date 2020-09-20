Лідер "Шахтаря" Тайсон міг опинитися у "Челсі"
Багаторічний лідер "Шахтаря" бразилець Тайсон міг опинитися у складі "Челсі". Лондонський клуб активно цікавився Тайсоном, який в Україні встиг пограти за "Шахтар" і "Металіст".
Про інтерес "Челсі" до Тайсона розповів колишній спортивний директор "Металіста" Євген Красніков. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Тайсон вирішив покинути "Шахтар"
Красніков в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" розповів, що "Челсі" цікавився Тайсоном та Вілліаном. Лондонці відмовилися купувати бразильців, хоча згодом Вілліан таки став гравцем "синіх".
По Тайсону були розмови, був інтерес "Челсі". Я так зрозумів, що "Челсі" більше схилявся до Вілліана. Не потрапив ні той, ні той, а потім вже через "Анжи" Вілліан потрапив у "Челсі",
– розповів Красніков.
Тайсон може грати в будь-якій команді світу
Красніков, який обіймав пост віцепрезидента "Динамо", переконаний, що Тайсон може підсилити будь-яку команду світу.
На думку футбольного функціонера, Тайсон – гравець топ-рівня.
"Тайсон може грати в будь-якій команді світу, навіть зараз – у 32 роки. Він у швидкості не втратив, набрався досвіду. Тайсон непоганий хлопець, не гуляка. Для мене він – топ", – підсумував Красніков.