Зоря продовжує боротись за лідера команди: клубу доведеться викласти солідні гроші

Орендна угода Аллах'яра Сайядманеша із Зорею завершилась. Однак луганський клуб хоче залишити гравця у своїй команді.

Ще мають шанс зберегти лідера

За 1,5 роки Аллах'яр Сайядманеш став справжнім лідером Зорі. Тому луганський клуб зацікавлений у тому, щоб зберегти футболіста.

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Щоправда, домовитись з Фенербахче, якому належить угода гравця, буде дуже непросто. Турецький клуб не погодився на ще одну оренду, а хоче оформити повноцінний перехід. Босам Зорі доведеться заплатити туркам 3,5 мільйона євро за трансфер Аллах'яра. Саме таку суму встановило керівництвом Фенербахче.

Сайядманеш вже встиг попрощатись із Зорею. Відхід футболіста підтвердив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

Однак Зоря вирішила не опускати руки, а вступила у перемовини з турками. В орендній угоді був пункт "право викупу".

Кар'єра Сайядманеша у Зорі

У жовтні 2020 року Сайядманеш вперше одягнув футболку Зорі. Його орендна угода була розрахована до кінця 2021-го.

Аллах'яр став стабільним гравцем основи луганського клубу.

У сезоні-2021/2022 відіграв 24 матчі, у яких забив 9 голів та зробив 4 асисти.