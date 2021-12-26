Еще есть шанс сохранить лидера

За 1,5 года Аллахьяр Сайядманеш стал настоящим лидером Зари. Поэтому луганский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста.

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Правда, договориться с Фенербахче, которому предстоит сделка игрока, будет очень непросто. Турецкий клуб не согласился на еще одну аренду, а хочет оформить полноценный переход. Боссам Зари придется заплатить туркам 3,5 миллиона евро за трансфер Аллахьяра. Именно такую сумму установило руководством Фенербахче.

Сайядманеш уже успел попрощаться с Зарей. Уход футболиста подтвердил главный тренер луганской команды Виктор Скрипник.

Однако Заря решила не опускать руки, а вступила в переговоры с турками. В арендном соглашении был пункт "право выкупа".

Вниманию. Контракт Аллахьяра с клубом из Турции рассчитан до конца июня 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 3 миллиона евро.

Карьера Сайядманеша в Заре