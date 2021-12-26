Ще мають шанс зберегти лідера

За 1,5 роки Аллах'яр Сайядманеш став справжнім лідером Зорі. Тому луганський клуб зацікавлений у тому, щоб зберегти футболіста.

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Щоправда, домовитись з Фенербахче, якому належить угода гравця, буде дуже непросто. Турецький клуб не погодився на ще одну оренду, а хоче оформити повноцінний перехід. Босам Зорі доведеться заплатити туркам 3,5 мільйона євро за трансфер Аллах'яра. Саме таку суму встановило керівництвом Фенербахче.

Сайядманеш вже встиг попрощатись із Зорею. Відхід футболіста підтвердив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

Однак Зоря вирішила не опускати руки, а вступила у перемовини з турками. В орендній угоді був пункт "право викупу".

До уваги. Контракт Аллах'яра з клубом із Туреччини розрахований до кінця червня 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 3 мільйони євро.

Кар'єра Сайядманеша у Зорі