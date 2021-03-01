Зоря – новий фаворит УПЛ? Які шанси в луганської команди стати чемпіоном

Луганська Зоря декілька сезонів поспіль є головним фаворитом в боротьбі за бронзові нагороди УПЛ. Та схоже, що команді Віктора Скрипника набридла ця роль, і вони готові поборотися за медалі вищого гатунку.

Особливо примітно це сталося після матчу 16 туру, в якому луганчани на виїзді обіграли донецький Шахтар. Хоча Зоря не надто вдало розпочала матч, та згодом команда цілковито перехопила ініціативу та могла забивати декілька голів (чого лише вартий "удар скорпіона" від Вернидуба).

Але все вирішилося на останніх секундах компенсованого часу, коли Зоря у меншості змогла організувати швидку контратаку, яку точним ударом завершив Іванісеня. 0:1 і заслужений тріумф Зорі.

Як це було Зоря у меншості вирвала перемогу у Шахтаря на останній хвилині матчу: відео

Зоря виграла шостий матч поспіль в УПЛ.

Зоря не програє чотири останні матчі Шахтарю.

Зоря перервала серію без поразок Шахтаря в УПЛ, яка тривала 23 матчі. Востаннє "гірники" програвали ще 15 березня 2020 року. І саме Зорі.

Завдяки цій перемозі Зоря закріпилася на третьому місці в турнірній таблиці. І скоротила відставання від Шахтаря, який поки йде другим, до чотирьох очок. При цьому в Зорі ще один матч в запасі.

Така ситуація призвела до того, що букмекери змінили коефіцієнти на шанси Зорі перемогти в УПЛ. У Favbet приймають ставку з коефіцієнтом 15 на те, що саме Зоря стане чемпіоном України в сезоні 2020/2021. При цьому Динамо та Шахтар і далі є фаворитами чемпіонської гонки – 1,8 на "гірників" та 1,95 на "динамівців". Хоча після 16-го туру Динамо вже випереджає Шахтар на 4 очки та посідає перше місце.

Перевагою Зорі може стати те, що вона не грає зараз в єврокубках, на відміну від Динамо та Шахтаря. Обом українським клубом в Лізі Європи випали доволі серйозні суперники – іспанський Вільярреал та італійська Рома відповідно.

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Попереду в Зорі не такий і складний календар. У середу, 3 березня, команда зіграє проти рівненського Вереса у чвертьфіналі Кубка України. Після цього буде два домашні матчі – проти Львова (7 березня) та Динамо (базова дата 13 березня). При цьому що Динамо свій матч буде проводити після першої гри проти Вільярреалу в Києві (11 березня). Саме після матчу проти Динамо і можна буде говорити, чи стала Зоря третьою силою в Україні та готова нав'язати боротьбу лідерам. І якщо це станеться, а Зоря стане чемпіоном, то тим, хто в це повірив, пощастить зірвати чималий куш.