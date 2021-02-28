Київське Динамо та донецький Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи. Обом українським клубам випало грати проти команд з топ-чемпіонатів. Динамо зіграє проти іспанського Вільярреалу, а Шахтар протистоятиме італійській Ромі.

Якщо оцінювати жереб, то його не можна назвати ні поганим, ні добрим. Так, можна було розраховувати і на простіших суперників, серед яких норвезький Мольде чи чеська Славія. Але могли попастися й англійські Манчестер Юнайтед чи Тоттенхем.

До теми Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: результати та всі пари

Хоча що Вільярреал, що Рома – теж не такі прості суперники.

Динамо – Вільярреал: чи потоплять кияни "жовту субмарину"

Вільярреал йде на шостому місці в чемпіонаті Іспанії. Команда програла лише три матчі (менше лише в першого Атлетіко). Але така низька позиція пояснюється тим, що "жовта субмарина" аж 13 разів зіграла внічию. А в чемпіонаті востаннє перемагала ще 8 січня. Після цього п'ять нічиїх та одна поразка.

Це буде не перший матч між цими командами. Вони зустрічалися між собою у 2005 році тоді ще у Кубку УЄФА. Жереб звів їх на стадії 1/16 фіналу. Перший матч у Києві закінчився внічию 0:0, а у другому матчі іспанська команда виявилася сильнішою – 2:0.

Варто виділити й те, що Вільярреал тренує Унаї Емері. Саме цей тренер тричі поспіль вигравав Лігу Європи з Севільєю. А після цього тренував французький ПСЖ та англійський Арсенал.

Та й у складі є чимало іменитих гравців. Особливо слід остерігатися нападників Херарда Морено та Пако Алькасера. А також півзахисника Дані Парехо. Ну а в захисті виступає Пау Торрес, за яким вже "полюють" топові клуби Європи.

На цьому фоні Динамо виглядає не те щоб відвертим аутсайдером. Але шансів пройти Вільярреал в команди не так і багато. У букмекерській компанії Favbet шанс Динамо вийти у чвертьфінал Ліги Європи оцінили коефіцієнтом 4,40. На те, що в наступний раунд вийде Вільярреал – 1,31. Кияни навіть не є фаворитом у домашньому матчі – 3,70 на їх перемогу на НСК "Олімпійський" проти 2,03 на перемогу іспанської команди в Києві.

Шахтар – Рома: зустріч старих друзів

Натомість протистояння Шахтаря та Роми має значно більше очних зустрічей. А також має й свою особливість – тренерське протистояння.

Команди до цього провели шість матчів. І всі шість ігор – в Лізі чемпіонів. Чотири рази переміг Шахтар. Але Рома двічі обходила "гірників".

Найбільш епічне протистояння між командами відбулося у сезоні 2010/2011. Тоді у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Шахтар переміг на виїзді, забивши три голи у першому таймі. Вдома на "Донбас арені" Шахтар знову забив тричі та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

У 2018 році вже Рома взяла реванш і пройшла у чвертьфінал завдяки голу на виїзді.

Та цікавим буде тренерська дуель. Адже Рому тренує Паулу Фонсека, який до цього очолював саме Шахтар. Тим більше, що в попередньому раунді Рома пройшла інший колишній клуб Фонсеки – португальську Брагу.

Також в Ромі виступає Генріх Мхітарян – колишня зірка донецького клубу.

У Favbet в цій парі віддали перевагу Ромі. Шанс на їх прохід у чвертьфінал Ліги Європи оцінили коефіцієнтом 1,53. На прохід Шахтаря ставки приймають з коефіцієнтом 2,52.

Перший матч 1/8 фіналу відбудеться 11 березня. Матч-відповідь запланований на 18 березня. Динамо перший матч проведе вдома. Шахтар же зіграє в Києві у матчі-відповіді.