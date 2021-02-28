У матчі між донецьким Шахтарем та луганською Зорею обидві команди створили чимало моментів, щоб забити гол. Одним з найефектніших ударів вийшов у захисника Віталія Вернидуба.

Після подачі з кутового від Назарини пробити намагався Гладкий. Але він лише продовжив політ м'яча на дальню штангу. Саме туди, де був Вернидуб.

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Захисник зумів пробити. Зробив він це у стрибку п'ятою, завдавши так званий удар скорпіона. При цьому Алан патрік, який був поруч з ним, не зумів завадити.

Голкіпер Трубін врятував команду від пропущеного голу, відбивши м'яч у стрибку, після чого завалившись на газон.

Відео удару скорпіона від Вернидуба