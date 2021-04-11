Зоря – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

11 квітня 2021 , 13:35
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Джерело:

24 канал

Зоря спробує продовжити серію з перемог після матчу з Рухом. У неділю, 11 квітня, команда Віктора Скрипника зіграє проти Інгульця у 21 турі УПЛ. Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.

Поєдинок між Зорею та Інгульцем стартує о 14:00. По телебаченню поєдинок покаже телеканал "2+2".

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Водночас поєдинок можна переглянути на Football Hub. Трансляція розпочнеться о 13:55.

  • Між Зорею та Інгульцем велика різниця у турнірній таблиці – аж 16 очок. Історія їх протистоянь складає 4 матчі, у яких клуби однакову кількість разів святкували перемогу – по одній звитязі. Ще два поєдинки завершувались нічиєю.
  • Востаннє команди зустрічались на одному футбольному полі у листопаді 2020 року. У тій зустрічі Зоря та Інгулець розписали мирову 1:1.
  • У попередньому турі команда Віктора Скрипника у меншості здолала львівський Рух з рахунком 0:2. Футболісти з Петрового у результативній перестрілці програли Маріуполю.

Зоря – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Автор: Софія Кулай