Динамо – Дніпро-1 2:0

Голи: Миколенко, 58, Сидорчук, 67

Вилучення: Довбик, 61 (Дніпро-1)

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Динамо агресивно розпочало гру. Номінальні господарі матчу високо пресингували та запропонували дніпрянам високий темп. Дніпро-1 прийняв гру киян та не цурався ходити в атаку.

Перший момент у грі виник у Динамо. Микола Шапаренко завдавав удару з досить близької відстані. Здавалося, що хавбек закрутить у "дев'ятку", але м'яч прилетів до рук Юрчука.

До кінця тайму Динамо ще двічі зуміло пробити у площину воріт, однак на гол так і не награло. В активі дніпрян також три удари за 45 хвилин, але жоден не ніс загрозу воротам Георгія Бущана.

Наприкінці першого тайму капітан Динамо Сергій Сидорчук отримав жовту картку. Через перебір гірчичників він пропустить матч проти Шахтаря.

Потужний другий тайм

Після перерви тиск Динамо втілився у гол з кутового. Де Пена навісив у штрафний з кута поля, де його передачу замкнув Віталій Миколенко. Захисник вбіг у штрафний та пробив у лівий від голкіпера кут.

Відео голу Миколенка

Через декілька хвилин життя дніпрянам ускладнив Артем Довбик. Форвард Дніпра-1 награв на дві жовті картки та отримав вилучення. Динамо досить швидко скористалося більшістю.

Сидорчук перехопив м'яч у центрі поля, пробіг декілька метрів та віддав Родрігесу. Жерсон пробив по воротах, однак Юрчук здійснив сейв. Та м'яч знову опинився у Сидорчука, який вирішив пробити з-за меж штрафного. Капітан Динамо потужно поцілив у кут – 2:0!

Відео голу Сидорчука

Дніпро-1 отримав шанс відігратися на 82 хвилині. Після навісу Тейлора з лівого флангу Хобленко перестрибнув Забарного, але ударом головою спрямував м'яч над воротами.

Наприкінці гри Динамо свідомо віддало ініціативу дніпрянам, однак ті не змогли відігратися.

Завдяки перемозі Динамо зберегло перевагу над Шахтарем у 7 очок. Команди зустрінуться вже у наступному турі. До завершення сезону залишилося 5 турів.