Динамо – Дніпро-1 2:0
Голи: Миколенко, 58, Сидорчук, 67
Вилучення: Довбик, 61 (Дніпро-1)
Дивіться також Шахтар у "безкомпромісному" матчі розгромив Маріуполь: відео
Динамо агресивно розпочало гру. Номінальні господарі матчу високо пресингували та запропонували дніпрянам високий темп. Дніпро-1 прийняв гру киян та не цурався ходити в атаку.
Перший момент у грі виник у Динамо. Микола Шапаренко завдавав удару з досить близької відстані. Здавалося, що хавбек закрутить у "дев'ятку", але м'яч прилетів до рук Юрчука.
До кінця тайму Динамо ще двічі зуміло пробити у площину воріт, однак на гол так і не награло. В активі дніпрян також три удари за 45 хвилин, але жоден не ніс загрозу воротам Георгія Бущана.
Потужний другий тайм
Після перерви тиск Динамо втілився у гол з кутового. Де Пена навісив у штрафний з кута поля, де його передачу замкнув Віталій Миколенко. Захисник вбіг у штрафний та пробив у лівий від голкіпера кут.
Відео голу Миколенка
Через декілька хвилин життя дніпрянам ускладнив Артем Довбик. Форвард Дніпра-1 награв на дві жовті картки та отримав вилучення. Динамо досить швидко скористалося більшістю.
Сидорчук перехопив м'яч у центрі поля, пробіг декілька метрів та віддав Родрігесу. Жерсон пробив по воротах, однак Юрчук здійснив сейв. Та м'яч знову опинився у Сидорчука, який вирішив пробити з-за меж штрафного. Капітан Динамо потужно поцілив у кут – 2:0!
Відео голу Сидорчука
Дніпро-1 отримав шанс відігратися на 82 хвилині. Після навісу Тейлора з лівого флангу Хобленко перестрибнув Забарного, але ударом головою спрямував м'яч над воротами.
Наприкінці гри Динамо свідомо віддало ініціативу дніпрянам, однак ті не змогли відігратися.