Чи вдасться грюкнути дверима: склад Зорі на останній матч в Лізі конференцій

Матч проти ісландського Брейдабліка стане останнім для Зорі в поточному єврокубковому сезоні. У цьому поєдинку тренерський штаб "мужиків" не зможе розраховувати на кількох основних футболістів.

Номінально домашній поєдинок проти ісландського Брейдабліка Зоря проведе в Любліні на стадіоні "Арена Люблін". Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Тим часом головний тренер Зорі Юрій Коваль визначився зі стартовим складом. Замість Микити Турбаєвського місце у воротах займе Олександр Сапутін. А у нападі панамцю Герреро допомагатиме 19-річний Ігор Горбач. Не зможуть зіграти проти Брейдабліка Ігор Кирюханцев та Олександр Яцик.

: Сапутін, Снурніцин, Боль, Джордан, Мишньов, Батагов, Мічин, Чурко, Антюх, Горбач, Герреро

Стартова одинадцятка Зорі / ФК Зоря

Нагадаємо, що обидві команди втратили шанси потрапити до плей-оф Ліги конференцій. Зоря посідає третє місце в групі В з чотирма балами, а Брейдаблік взагалі не набрав жодного очка.