Номінально домашній поєдинок проти ісландського Брейдабліка Зоря проведе в Любліні на стадіоні "Арена Люблін". Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.
Читайте також Як збагатились українські клуби за виступи у єврокубках: Шахтар переплюнув Ліверпуль та Мілан
Тим часом головний тренер Зорі Юрій Коваль визначився зі стартовим складом. Замість Микити Турбаєвського місце у воротах займе Олександр Сапутін. А у нападі панамцю Герреро допомагатиме 19-річний Ігор Горбач. Не зможуть зіграти проти Брейдабліка Ігор Кирюханцев та Олександр Яцик.
Стартова одинадцятка Зорі / ФК Зоря
Нагадаємо, що обидві команди втратили шанси потрапити до плей-оф Ліги конференцій. Зоря посідає третє місце в групі В з чотирма балами, а Брейдаблік взагалі не набрав жодного очка.