Номинально домашний поединок против исландского Брейдаблика Заря проведет в Люблине на стадионе "Арена Люблин". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Читайте также Как обогатились украинские клубы за выступления в еврокубках: Шахтер переплюнул Ливерпуль и Милан

Тем временем главный тренер Зари Юрий Коваль определился со стартовым составом. Вместо Никиты Турбаевского место в воротах займет Александр Сапутин. А в нападении панамцу Герреро будет помогать 19-летний Игорь Горбач. Не смогут сыграть против Брейдаблика Игорь Кирюханцев и Александр Яцик.

Стартовый состав Зари: Сапутин, Снурницын, Боль, Джордан, Мышнев, Батагов, Мичин, Чурко, Антюх, Горбач, Герреро

Стартовая одиннадцатка Зари / ФК Заря

Напомним, что обе команды потеряли шансы попасть в плей-офф Лиги конференций. Заря занимает третье место в группе В с четырьмя баллами, а Брейдаблик вообще не набрал ни одного очка.