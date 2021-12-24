Недарма за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", українці вважають, що українські спортсмени принесли найбільше приводів для гордості за країну у 2021 році. Так, серед перемог названо успіх українських паралімпійців та олімпійців в Токіо, вихід збірної Андрія Шевченка до 1/4 фіналу Євро-2020 та перемогу Олександра Усика.

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Головна гордість року – українські паралімпійці



Українські паралімпійці / Фото 24 каналу

Паралімпійські ігри в Токіо, які були перенесені з 2020 на 2021 рік, стали історичними для збірної України. Команда була представлена 142 спортсменами та взяла участь у 15 видах спорту. На XVІ літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород, з яких:

24 золотих;

47 срібних;

27 бронзових медалей.

Неймовірно! За результатами національна збірна України посіла шосте загальнокомандне місце та п’яте – за кількістю загалом здобутих нагород. Також за кількістю срібних медалей Україна посіла друге місце після команди з Китаю (срібних нагород в Китаї 60, а в України – 47).

Протягом ігор в Токіо українці встановили 26 рекордів у чотирьох видах спорту:

плавання – 15 рекордів;

легка атлетика – дев'ять рекордів;

кульова стрільба – один рекорд;

веслування академічне – один рекорд.



Найкращий паралімпієць у Токіо – Максим Крипак / Фото Getty Images

Список усіх українських медалістів Паралімпіади-2020

"Золото": Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг), Анна Стеценко (плавання), Євген Богодайко (плавання), Максим Крипак (плавання, п'ять золотих нагород), Михайло Сербін (плавання), Денис Дубров (плавання), Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), Марина Литовченко (настільний теніс), Андрій Трусов (плавання, дві золоті нагороди), Максим Коваль (штовхання ядра), Анастасія Москаленко (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Марія Помазан (штовхання ядра), Сергій Ємельянов (каное), Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (метання булави).

Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг), Анна Стеценко (плавання), Євген Богодайко (плавання), Максим Крипак (плавання, п'ять золотих нагород), Михайло Сербін (плавання), Денис Дубров (плавання), Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), Марина Литовченко (настільний теніс), Андрій Трусов (плавання, дві золоті нагороди), Максим Коваль (штовхання ядра), Анастасія Москаленко (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Марія Помазан (штовхання ядра), Сергій Ємельянов (каное), Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (метання булави). "Срібло": Антон Коль (плавання, дві срібні нагороди), Артем Манько (фехтування), Олена Федота (фехтування), Максим Крипак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання, дві срібні нагороди), Владислав Білий (метання списа), Сергій Кліпперт (плавання), Катерина Денисенко (плавання), Андрій Трусов (плавання, три срібні нагороди), Кирило Гаращенко (плавання), збірна України (фехтування, шпага), Анастасія Москаленко (метання булави), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), Віктор Смирнов (плавання), Наталія Морквич (фехтування), Денис Остапченко (плавання), Наталія Олійник (пауерліфтинг), Ілля Яременко (плавання), Анастасія Мисник (штовхання ядра), Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці), Ігор Цвєтов (біг на 100 м і біг на 200 м), Михайло Сербін (плавання), Яна Лебедєва (метання диска), Оксана Ботурчук (біг на 400 м, біг на 100 м, біг на 200 м), Єгор Дементьєв (велоспорт), Максим Веракса (плавання), Олександр Яровий (штовхання ядра), Юлія Шуляр (біг на 400 м), Наталія Кобзар (біг на 400 м), Василь Ковальчук (кульова стрільба), Олексій Федина (плавання), Віктор Дідух / Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Микола Синюк (веслування), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк (метання диска), Людмила Даниліна (біг 1500 метрів), Марина Мажула (веслування).

Антон Коль (плавання, дві срібні нагороди), Артем Манько (фехтування), Олена Федота (фехтування), Максим Крипак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання, дві срібні нагороди), Владислав Білий (метання списа), Сергій Кліпперт (плавання), Катерина Денисенко (плавання), Андрій Трусов (плавання, три срібні нагороди), Кирило Гаращенко (плавання), збірна України (фехтування, шпага), Анастасія Москаленко (метання булави), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), Віктор Смирнов (плавання), Наталія Морквич (фехтування), Денис Остапченко (плавання), Наталія Олійник (пауерліфтинг), Ілля Яременко (плавання), Анастасія Мисник (штовхання ядра), Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці), Ігор Цвєтов (біг на 100 м і біг на 200 м), Михайло Сербін (плавання), Яна Лебедєва (метання диска), Оксана Ботурчук (біг на 400 м, біг на 100 м, біг на 200 м), Єгор Дементьєв (велоспорт), Максим Веракса (плавання), Олександр Яровий (штовхання ядра), Юлія Шуляр (біг на 400 м), Наталія Кобзар (біг на 400 м), Василь Ковальчук (кульова стрільба), Олексій Федина (плавання), Віктор Дідух / Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Микола Синюк (веслування), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк (метання диска), Людмила Даниліна (біг 1500 метрів), Марина Мажула (веслування). "Бронза": Євгенія Бреус (фехтування), Анна Гонтар (плавання), Юлія Павленко (стрибки у довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталія Ніколайчик (дзюдо), Іван Май (настільний теніс), Максим Ніколенко (настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо), Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання), Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці), збірна України (плавання, естафета 4*100 м вільним стилем), Роман Павлюк (стрибки у довжину), Зоя Овсій (метання диска), Василь Крайник (плавання), Євген Богодайко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання), збірна України (плавання, мікстестафета 4х100 м вільним стилем), Ірина Щетник (кульова стрільба), Іван Май та Лев Кац (настільний теніс, парний турнір), Яна Бережна (плавання), Ярина Матло (плавання), Олексій Денисюк (кульова стрільба), Денис Остапченко (плавання), Денис Дубров (плавання), Василь Ковальчук (кульова стрільба).

Головний прорив року – Україна на Євро-2020



Збірна України з футболу / Фото Getty Images

На перенесенному Євро-2020 національна збірна України під керівництвом Андрія Шевченка завершила свої виступи на стадії 1/4 фіналу, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Українці втретє виступали на Євро та вперше зуміли вийти з гурту. Більше того, нашій команді вдалося пройти стадію 1/8 фіналу турніру.

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Шлях України

На груповому етапі команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам (2:3), обіграла Північну Македонію (2:1) та поступилася Австрії (0:1).

Однак це не завадило "синьо-жовтим" з третього місця оформити історичний вихід до плейоф континентальної першості. Зірки на небі склалися так, що українці у зведеній таблиці третіх місць опинилися на четвертій позиції – останній, яка виводила до 1/8 фіналу За своє щастя підопічні Шевченка вхопилися міцно та на шляху до чвертьфіналу у драматичному матчі перемогли шведів – 2:1. Вирішальний гол у екстратаймі забив форвард Дніпра-1 Артем Довбик.



Герой збірної України на Євро-2020 – Артем Довбик / Фото Getty Images

У чвертьфіналі команда Андрія Шевченка без шансів поступилася майбутнім фіналістам турніру англійцям (0:4).

Попадання в 1/4 фіналу Євро-2020 – результат хороший та історичний. Гра залишає бажати найкращого. Проте, результат є найголовнішим і найціннішим. Сподіватимемося, що він стане імпульсом для позитивних футбольних змін у країні, що голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика стануть стимулом для заняття молодого покоління футболом, а УАФ надасть цю можливість кожній українській дитині.

Головна перемога року – олімпійське "золото" Жана Беленюка



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Жан Беленюк став єдиним українцем, який виборов "золото" на Олімпіаді в Токіо. Наш майстер греко-римської боротьби у фіналі серед спортсменів вагою до 87 кілограмів боровся зі своїм старим знайомим Віктором Льорінцем з Угорщини. Беленюк ще жодного разу не програвав угорцю в своїй кар'єрі.

Спортсмени почали двобій обережно, проте у другому раунді український борець не залишив суперникові шансів. В підсумку впевнена перемога Жана Беленюка – 5:1. Гімн України пролунав у Токіо на честь чемпіона з України.

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Після завоювання олімпійського "золота" Жан розгорнув синьо-жовтий прапор та на очах у всієї планети енергійно станцював український гопак.

Відео гопака у виконанні Жана Беленюка: дивіться відео

До Токіо честь України вирушили захищати 157 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах). У столиці Японії українські спортсмени зуміли виграти 19 медалей – одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.

Великим ударом стала поразка нокаутом у фіналі Олімпіади боксера Олександра Хижняка, не виправдали медальних очікувань імениті Ольга Харлан, Марина Бех-Романчук та Ігор Радівілов.

З усім тим, в Японії вистачало й позитивних емоцій – Еліна Світоліна в неймовірно драматичному стилі принесла Україні першу в історії медаль у тенісі, неодноразово піднімалися на подіум Михайло Романчук, Людмила Лузан, Марта Федіна та Савчук, а юні зірки Дарія Білодід та Ярослава Магучіх на дебютній Олімпіаді взяли по "бронзі".

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Зверніть увагу! У підсумковому медальному заліку Ігор у Токіо наша збірна посіла 44 місце. Це найгірший результат за часи незалежності України. А от за кількістю виграних нагород Україна фінішувала в топ-20, посівши 16 місце разом з Південною Кореєю та Іспанією.

Список українських медалістів Олімпіади-2020

"Золото" : Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

: Жан Беленюк (греко-римська боротьба). "Срібло" : Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате) , Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велотрек).

: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате) , Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велотрек). "Бронза": Дарія Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (вільна боротьба), Анастасія Савчук і Марта Федіна (артистичне плавання), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Людмила Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате), Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно (артистичне плавання), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).

Головна сенсація року – перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа



Олександр Усик / Фото Getty Images

Головною подією 2021 року для українського боксу став бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа за титули чемпіона світу у надважкій вазі. Провівши до цього у надважкій вазі лише два бої, українець вважався явним аутсайдером у поєдинку з досвідченим британцем.

До того ж Джошуа вже мав досвід боїв саме з українськими боксерами, і свого часу переміг самого Володимира Кличка. І фахівці, всі як один, прогнозували Усику першу поразку в його професійній кар'єрі, нехай і у напруженому рівному бою. Втім, те, що сталося у рингу футбольного стадіону команди "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні 25 вересня 2021 року, здавалося, перевернуло світ із ніг на голову.

Українець, який спочатку був трохи збентежений, до середини бою помітно додав впевненості, а наприкінці вже мав помітну перевагу над титулованим британським суперником. На додаток, Усик мав кілька шансів завершити бій достроково, відправивши суперника у нокаут, але й просто перемога одноголосним рішенням суддів стала сенсацією у світовому боксі (117-112, 116-112, 115-113).

Як це було Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Підсумковий рахунок на суддівських записках викликав суперечки серед експертів та фанатів, оскільки насправді перевага українця в ринзі була ще більш відчутною.

Що чекає на Усика далі

Тепер Олександра лише один пояс відділяє від звання абсолютного чемпіона хевівейту – титулом WBC володіє британець Тайсон Ф'юрі. Усик вже заявив, що його метою є об'єднати всі пояси.

Не виключено, що Усик і Ф’юрі зустрінуться на рингу вже у 2022 році – цей бій гарантовано стане однією з найбільших подій року в усьому спорті.

2021 рік і справді став успішним для українського спорту. Медалісти Паралімпіади та Олімпіади, історичний прорив на Євро-2020, гучна перемога Усика – це лише маленька частина досягнень українців, які віддають життя спорту заради прославлення синьо-жовтого стягу. Бажаємо нашим спортсменам міцного здоров'я та ще гучніших перемог на світовій арені у новому році!