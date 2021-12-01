Історія з Олімпіади від чемпіона

Жан Беленюк міг не стати автором єдиного "золота" України на Олімпійських іграх у Токіо. Борець розповів цікаву історію, яка з ним сталась перед стартом чвертьфіналу.

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Беленюк та Парвіз Насібов ділили одного тренера на двох у Японії. Все через квоти. На чвертьфінальну сутичку Жан залишився без секунданта, адже наставник Володимир Шацьких пішов виводити Парвіза на поєдинок. Тоді титулованому борцю знадобилось терміново шукати собі тренера, адже його могли зняти зі змагань.

Були квоти, і в нас був один тренер на двох, з Парвізом. Виходить, тренер вивів Парвіза на бій, а мене вже викликають на килим, і нема кому виводити. Вони запитують: а хто тебе виводитиме? Це чвертьфінал Олімпійських ігор,

– сказав Беленюк.

За допомогою Жан звернувся до вільників, але на цьому історія не закінчилась. Усі наставники були одягнені у шорти. За правилами боротьби, це заборонено. Тренер, який виводить спортсмена на килим, повинен бути у штанах.

Цікаво! Свою золоту медаль Беленюк може продати на аукціоні. Виручені кошти борець хоче передати на благодійну допомогу хворим дітям.

Єванов: Навіщо вам мої штани

Тоді на допомогу прийшов Григорій Данько, який побіг в автобус та обмінявся одягом із тренером жіночої збірної Володимиром Євановим: Я кажу: "Треба, щоб вивели, бо можуть зняти зі змагань, через дурницю". І тренер-вільник Григорій Данько каже: "Блін, немає ні в кого штанів, але там у Володі Єванова, тренера жіночої збірної, можуть бути, щоправда, він уже пішов до автобуса, вони поїдуть на базу, але піду, подивлюся".

Потім мені вже розповідають, що приходить цей Григорій Данько до автобуса, там тренер Володя сидить, і він каже: Вова, знімай штани. Вова не міг зрозуміти хто до чого: навіщо вам мої штани? У підсумку той йому встиг пояснити, часу мало було, мене вже викликають, а йому треба ще піти штани забрати. Вони обмінялися: шорти на штани,

– розповів олімпійський чемпіон.

Історія закінчилась щасливо. Наставнику вдалось встигнути знайти одяг та вивести Беленюка на килим.