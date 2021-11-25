Жан Беленюк їхав на Олімпіаду в Токіо з метою завоювати золоту медаль ігор. Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце.
Отакої Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020
"Бог любить трійцю? Чи вистачить і дві? Чекаю на вашу відповідь у коментарях", – підписав фото з двома олімпійськими медалями борець.
Останні новини про Беленюка
- Спортсмен приніс Україні єдине "золото" на Олімпіаді-2020 у Токіо.
- Після перемоги він станцював гопак на арені. Наприкінці танцю навіть тричі пригнув у шпагаті.
- Олімпійський медаліст наразі не планує покидати спорт, але хоче зосередитись на політиці.
- Нещодавно на Беленюка напали у Києві. Молодики-расисти намагались спровокувати з ним бійку. Але спортсмен заявив, що ніхто не змусить його поїхати з України.